Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagvormittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 116,80 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 116,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 117,08 EUR. Bei 116,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 42.394 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 143,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 22,60 Prozent wieder erreichen. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 137,50 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 25.10.2023 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS lag bei 7,76 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 78.845,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 70.712,00 EUR in den Büchern gestanden.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 18.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 29,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

