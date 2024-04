Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz büßt am Nachmittag ein

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 4,2 Prozent auf 115,70 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 4,2 Prozent auf 115,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 115,15 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 119,10 EUR. Bisher wurden heute 1.316.475 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 133,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.06.2023). Gewinne von 15,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,45 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,16 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 142,40 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 13.03.2024 vor. Das EPS wurde auf 9,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 87,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,36 Prozent gesteigert.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 30,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Ausblick: Volkswagen (VW) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX gibt schlussendlich nach

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels leichter