Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit Abschlägen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 30.06.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 131,06 EUR. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 130,12 EUR. Mit einem Wert von 133,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 104.577 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.07.2021 bei 220,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 30.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 130,12 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 0,72 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 220,87 EUR an.

Am 04.05.2022 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 13,05 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,45 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 62.742,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 62.376,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 27.07.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 33,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

