Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz legt am Freitagvormittag zu

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 123,20 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 123,20 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 123,54 EUR. Bei 123,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 12.689 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.09.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 24,79 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.12.2022 (112,84 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 160,36 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 76.198,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 62.742,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 27.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 32,19 EUR je Aktie.

