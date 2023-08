Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Vormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 114,00 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 114,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 114,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 114,16 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 17.674 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,74 EUR erreichte der Titel am 14.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 34,86 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 111,22 EUR. Dieser Wert wurde am 25.08.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 2,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 155,73 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 6,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,42 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,12 Prozent auf 80.059,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69.543,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 25.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 31,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

