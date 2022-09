Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verbilligt sich am Freitagnachmittag

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 126,74 EUR. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 126,40 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 129,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 754.830 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.10.2021 erreichte der Anteilsschein mit 208,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 39,17 Prozent niedriger. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,56 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,13 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 211,60 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 28.07.2022 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,46 EUR gegenüber 9,70 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69.543,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67.293,00 EUR in den Büchern standen.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q3 2022 wird am 27.10.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 26.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 34,44 EUR fest.

