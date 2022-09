Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 130,30 EUR zu. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 130,36 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 129,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31.671 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 208,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2021). Gewinne von 37,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,56 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 8,08 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 211,60 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,70 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 69.543,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 67.293,00 EUR umsetzen können.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 34,44 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Volkswagen und Porsche SE-Aktien trotzdem deutlich tiefer: IPO der Porsche AG beschert VW Milliardeneinnahmen

Porsche-Aktie feiert Börsendebüt: Porsche-Börsengang durchwachsen - Porsche-Aktie letztlich unverändert

VW-Aktie vorbörslich höher: Ausgabepreis für Porsche-IPO festgelegt - Oberes Ende der Spanne

