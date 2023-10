Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 99,56 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 99,56 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 100,12 EUR. Bei 99,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 180.236 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 144,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,62 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 97,83 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 1,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 145,40 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,76 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 3,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 78.845,00 EUR gegenüber 70.712,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2024 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 30,81 EUR im Jahr 2023 aus.

