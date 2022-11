Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag freundlich

Um 12:22 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 140,18 EUR. Bei 140,60 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 138,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 277.373 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (195,14 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 28,16 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 120,56 EUR. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 16,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 197,00 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,90 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,51 EUR je Aktie erzielt worden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70.712,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2023 terminiert. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2024 erwartet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 33,34 EUR je Aktie aus.

