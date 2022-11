Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag im Aufwind

Um 04:22 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 139,70 EUR zu. Bei 140,60 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 138,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 522.959 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 195,14 EUR. 28,41 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 120,56 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 15,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 197,00 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,90 EUR, nach 5,51 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent auf 70.712,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 56.931,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023 präsentieren. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 33,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Fisker-Aktie an der NYSE höher: Tesla-Konkurrent Fisker erwägt wohl Bau einer Fabrik in Europa

VW-Aktie gefragt: Foxconn kommt offenbar als Partner von Volkswagen in Frage

VW-Aktie schwächer: VW hält Produktion in chinesischem Werk an - Betriebsratswahl in Zwickau unwirksam

