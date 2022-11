Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zieht am Vormittag an

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 139,84 EUR. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 139,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 138,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 48.813 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 19.01.2022 auf bis zu 195,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 28,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (120,56 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 15,99 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 197,00 EUR an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,90 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 5,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 70.712,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 56.931,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 14.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 12.03.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 33,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Fisker-Aktie an der NYSE höher: Tesla-Konkurrent Fisker erwägt wohl Bau einer Fabrik in Europa

VW-Aktie gefragt: Foxconn kommt offenbar als Partner von Volkswagen in Frage

VW-Aktie schwächer: VW hält Produktion in chinesischem Werk an - Betriebsratswahl in Zwickau unwirksam

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com