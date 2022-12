Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz behauptet sich am Freitagmittag

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bewegte sich um 12:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 116,24 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 116,54 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 115,46 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 116,04 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 187.604 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 195,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 40,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.12.2022 (112,84 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 3,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 179,54 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 28.10.2022 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,74 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 70.712,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 56.931,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 12.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2022 28,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

