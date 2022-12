Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Nachmittag fester

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 116,42 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 116,54 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 116,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 365.926 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei einem Wert von 195,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2022). Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 40,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.12.2022 (112,84 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 179,54 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 28.10.2022 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 56.931,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 70.712,00 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 12.03.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 28,70 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Neue Börsenkonkurrenz für Tesla, NIO & Co: Geely-Tochter Zeekr vor IPO

An Weltbörsen kein deutsches Unternehmen mehr unter "Top 100"

VW, Wirecard & Co.: Die größten Finanzskandale

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com