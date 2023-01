Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit Aufschlag

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 126,84 EUR. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 126,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 126,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 503.633 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei 193,36 EUR markierte der Titel am 23.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,40 Prozent. Am 22.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 112,84 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 172,31 EUR.

Am 28.10.2022 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,74 EUR je Aktie gewesen. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70.712,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 12.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 30,79 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie im Plus: VW-Chef will keinen Preiskampf mit Tesla - Forschungs- und Entwicklungsausgaben dürften sich bald auszahlen

Toyota-Aktie: Toyota bleibt größter Autoverkäufer und hält VW auf Abstand

Nach dem großen Krypto-Hype: Wohin steuert der NFT-Markt 2023?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com