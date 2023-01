Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Vormittag tiefer

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 125,96 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 125,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 126,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.923 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 23.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 193,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 112,84 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,63 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 172,31 EUR.

Am 28.10.2022 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,74 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 56.931,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 70.712,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 12.03.2024.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 30,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie im Plus: VW-Chef will keinen Preiskampf mit Tesla - Forschungs- und Entwicklungsausgaben dürften sich bald auszahlen

Toyota-Aktie: Toyota bleibt größter Autoverkäufer und hält VW auf Abstand

Nach dem großen Krypto-Hype: Wohin steuert der NFT-Markt 2023?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com