Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Mittwochmittag nordwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 118,22 EUR nach oben.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 118,22 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 118,36 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 116,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 428.398 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 143,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 21,13 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 97,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,25 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 137,50 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 25.10.2023 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 78.845,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 70.712,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 13.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 18.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 29,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie mit leichtem Plus: Volkswagen lässt Option für Börsengang der Batterietochter PowerCo offen

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Zuschläge

DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Volkswagen (VW) vz-Investment von vor 10 Jahren eingebracht