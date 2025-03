Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 95,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 95,50 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 95,04 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 95,94 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 55.544 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 128,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 34,66 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 78,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,60 EUR, nach 9,06 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 119,44 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 11.03.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,22 Prozent auf 87,38 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 87,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 06.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2025 24,09 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Aktien von Rheinmetall und VW im Minus: Mögliche Zusammenarbeit in Osnabrück

Schwache Performance in Frankfurt: DAX beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Ende des Freitagshandels zurück