Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz macht am Dienstagmittag Boden gut

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 31.05.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 154,26 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 155,88 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 154,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 276.849 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.06.2021 bei 245,45 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 131,30 EUR am 08.03.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 220,87 EUR.

Am 04.05.2022 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 13,05 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,45 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 62.742,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 62.376,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.07.2022 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 27.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 33,69 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie fester: Berlin lehnt erstmals Investitionsgarantien in China ab - Ermittlungen gegen VW wegen Menschenrechtsverletzungen in Brasilien?

China: Raus aus dem Lockdown

Volkswagen-Aktie gewinnt letztendlich dennoch: Bundeswirtschaftsministerium will VW wohl keine Investitionsgarantien für China zugestehen

