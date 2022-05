Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz büßt am Vormittag ein

Die Aktie verlor um 31.05.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 152,86 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 152,62 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 154,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 28.445 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (245,45 EUR) erklomm das Papier am 03.06.2021. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Bei 131,30 EUR fiel das Papier am 08.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,42 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 220,87 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2022. Das EPS belief sich auf 13,05 EUR gegenüber 6,45 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 62.742,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 62.376,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 28.07.2022 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 33,69 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

