Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 120,96 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 120,96 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 120,76 EUR. Bei 121,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 363.772 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 153,74 EUR erreichte der Titel am 14.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,10 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 112,84 EUR. Dieser Wert wurde am 22.12.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 6,71 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 157,27 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Am 27.07.2023 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,48 EUR, nach 6,42 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 80.059,00 EUR im Vergleich zu 69.543,00 EUR im Vorjahresquartal.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 25.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 32,02 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

