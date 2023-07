Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verbilligt sich am Montagvormittag

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 120,90 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 120,90 EUR ab. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 120,84 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 121,26 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 27.077 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.09.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,16 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,67 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 157,27 EUR.

Am 27.07.2023 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 6,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,42 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 80.059,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 69.543,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 25.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 32,12 EUR im Jahr 2023 aus.

