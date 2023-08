Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag stabil

Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die Volkswagen (VW) vz-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 113,46 EUR.

Mit einem Wert von 113,46 EUR bewegte sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 113,96 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 112,74 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 113,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 319.721 Stück.

Am 14.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 153,74 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 35,50 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 111,22 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,97 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 155,73 EUR an.

Am 27.07.2023 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 80.059,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 69.543,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 25.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 31,77 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie in Grün: Volkswagen rechnet wegen Slowenien-Hochwasser mit Produktionsausfällen

Trading Idee: Volkswagen - Weiterer Kursrückgang wahrscheinlich

McKinsey-Einschätzung: Europas Autoindustrie braucht neue China-Strategie