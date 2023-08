Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz fällt am Donnerstagvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 113,30 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 113,30 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 113,20 EUR aus. Bei 113,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.903 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.09.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 35,69 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 25.08.2023 Kursverluste bis auf 111,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 1,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 155,73 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 27.07.2023 vor. Das EPS lag bei 6,48 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 6,42 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 80.059,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 69.543,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 25.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 31,77 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

