Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zieht am Mittag an

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 129,00 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 129,64 EUR aus. Bei 129,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 200.722 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.11.2021 bei 196,02 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Bei einem Wert von 120,56 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 202,13 EUR aus.

Am 28.10.2022 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,51 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 70.712,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56.931,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2023 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 34,27 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie: AUDI-Personalchef für Einmalzahlung als Inflationsausgleich

Porsche-Aktie schließt im Plus: Porsche AG steigert in den ersten neun Monaten den Umsatz - Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigt

VW-Aktie verliert dennoch: Volkswagen im dritten Quartal mit Umsatz- und Gewinnwachstum - Blume nährt Hoffnung auf weitere Börsengänge

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com