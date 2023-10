Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 99,85 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 99,85 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 99,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 99,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 187.899 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 144,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (97,83 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2,02 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 145,40 EUR aus.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,76 EUR, nach 3,36 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 78.845,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70.712,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2024 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 30,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

