Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gesucht

Zuletzt sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 177,48 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 15.884 Punkten steht. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 177,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 177,00 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 333.679 Aktien.

Am 18.03.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 252,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Am 12.01.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 141,76 EUR ab.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 256,73 EUR. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 31,70 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die Volkswagen AG ist der größte Automobilhersteller in Europa und einer der führenden weltweit. Volkswagen konzentriert seine Tätigkeit auf das Automobilgeschäft und bietet entlang der gesamten Wertschöpfungskette einschließlich der Segmente Finanzdienstleistungen und Finanzierung ein breites und vollständiges Dienstleistungsspektrum an. Der Konzern ist in die Bereiche Automobile und Finanzdienstleistungen strukturiert. Es gehören die Marken Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN zum Portfolio. Dabei hat jede Marke ihren eigenen Charakter und operiert selbständig am Markt. Das Angebot reicht von verbrauchsarmen Kleinwagen wie dem VW Up! bis zu Luxusautos. Im Bereich Nutzfahrzeuge reicht die Produktpalette von Pick-ups bis zu Bussen und Schwertransportern. In weiteren Segmenten produziert Volkswagen Großdieselmotoren, Turbolader, Turbomaschinen und Kompressoren sowie chemische Reaktoren. Auch Spezialgetriebe für Fahrzeuge und Windräder sowie Gleitlager und Kupplungen gehören zum Sortiment.

