Volkswirte: Arbeitslosigkeit im Juli saisonal leicht gestiegen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juli nach Experteneinschätzung leicht gestiegen. Dies habe aber allein saisonale Gründe, berichteten Volkswirte deutscher Großbanken in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Nach ihren Berechnungen waren im Juli 2,32 Millionen Männer und Frauen ohne Arbeit. Das wären etwa 46 000 mehr als im Juni, aber rund 196 000 weniger als vor einem Jahr. Die offiziellen Arbeitslosenzahlen will die Bundesagentur für Arbeit an diesem Dienstag (9.55 Uhr) bekanntgeben.

In der Regel zögern Unternehmen in der Sommerpause mit Einstellungen. Auch würden sich manche Ausbildungsabsolventen den Sommer über arbeitslos melden, bis sie eine neue Stelle gefunden haben. Dies führt zur Jahresmitte regelmäßig zu steigenden Jobsucherzahlen. Rechne man aber die saisonüblichen Schwankungen heraus, sei die Zahl der Jobsucher sogar leicht zurückgegangen, so die Ökonomen.

Der deutsche Arbeitsmarkt profitiert den Experten zufolge weiter von der guten Konjunktur mit vollen Auftragsbüchern bei Unternehmen und einer robusten Binnenwirtschaft. Allerdings haben sich die Aussichten vieler Firmen wegen des internationalen Handelskonflikts leicht eingetrübt. Etwas schlechtere Erwartungen für das nächste halbe Jahr hatte jüngst der Ifo-Geschäftsklimaindex angezeigt. Die Stimmung in der Wirtschaft blieb aber unter Strich unerwartet gut.

Für die Menschen in Deutschland bedeutet dies so gute Jobchancen wie selten zuvor. Laut dem Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) ist die Nachfrage nach Arbeitskräften bei Unternehmen der Informations- und Kommunikationstechnik, im Handel, dem verarbeitenden Gewerbe und der öffentlichen Verwaltung besonders hoch. Etwas weniger Arbeitskräfte als im Vorjahr würden hingegen nur im Bildungs- und Erziehungswesen gesucht./bak/DP/zb