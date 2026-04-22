DAX24.094 -0,4%Est505.871 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,02 -0,1%Nas24.658 +1,6%Bitcoin66.669 -0,2%Euro1,1703 ±-0,0%Öl103,0 +1,4%Gold4.715 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Microsoft 870747 Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus -- Tesla überrascht positiv -- KI-Sorgen belasten IBM - STMicroelectronics, Stabilus, EssilorLuxottica, ASML, AIXTRON & Co. im Fokus
Top News
STMicroelectronics-Aktie springt an: Gewinn des Infineon-Rivalen steigt - Erwartungen nicht erfüllt STMicroelectronics-Aktie springt an: Gewinn des Infineon-Rivalen steigt - Erwartungen nicht erfüllt
SAFRAN-Aktie höher: Boeing-Jets beflügeln Geschäft von Triebwerksbauer SAFRAN-Aktie höher: Boeing-Jets beflügeln Geschäft von Triebwerksbauer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Volle Auftragsbücher

Vossloh-Aktie dennoch im Plus: Sateba-Übernahme sorgt für Verlust

23.04.26 10:14 Uhr
Vossloh-Aktie legt dennoch zu: Sateba-Übernahme führt zu Verlusten | finanzen.net

Die Übernahme des Betonschwellen-Spezialisten Sateba hat den Bahntechnikkonzern Vossloh im ersten Quartal in die roten Zahlen gedrückt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
74,00 EUR -1,05 EUR -1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nach einem Gewinn von 4,7 Millionen Euro im Vorjahr, entfiel auf die Aktionäre nun ein Verlust von 10,9 Millionen Euro, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Werdohl mitteilte. So belasteten unter anderem höhere Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit der Kaufpreisfinanzierung für Sateba. Operativ gab der Zukauf aber Rückenwind.

Der Umsatz von Vossloh stieg in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über ein Viertel auf fast 315 Millionen Euro. Ohne Sateba wäre er quasi stabil geblieben. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg der Gewinn um rund 12 Prozent auf gut 24 Millionen Euro. Die Jahresziele bestätigte das Unternehmen. Dabei kann sich Vossloh auf volle Auftragsbücher stützen.

Die Vossloh-Aktie steigt im XETRA-Handel zeitweise um 2,12 Prozent auf 77,10 Euro.

/lew/nas

WERDOHL (dpa-AFX)

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Nachrichten zu Vossloh AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
24.03.2026Vossloh BuyDeutsche Bank AG
24.03.2026Vossloh HoldWarburg Research
09.03.2026Vossloh BuyDeutsche Bank AG
27.11.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
04.11.2025Vossloh HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
24.03.2026Vossloh BuyDeutsche Bank AG
09.03.2026Vossloh BuyDeutsche Bank AG
31.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
20.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.03.2026Vossloh HoldWarburg Research
27.11.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
04.11.2025Vossloh HoldWarburg Research
30.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
25.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
06.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
03.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
02.08.2018Vossloh SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vossloh AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen