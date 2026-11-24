Volle Bücher, dünne Marge

Fluence Energy sammelt so viele Aufträge ein wie nie zuvor, doch ein Blick auf Marge und Kasse zeigt, warum der Kurssprung nur die halbe Geschichte erzählt.

• Die Umsetzung der Aufträge in profitables Geschäft ist entscheidend, während Prognosen für 2027 noch ausstehen; die Aktie bleibt eine Risiko-Turnaround-Wette für risikofreudige Anleger.

• Der Nettoverlust lag bei fast 274 Millionen US-Dollar, während der operative Cashflow negativ war und die Liquidität auf rund 0,9 Milliarden US-Dollar sank.

• Fluence Energy meldete Rekordaufträge im Jahr 2026 mit einem Volumen von über 6,2 Milliarden US-Dollar, doch die hohen Verluste und der Cashabfluss trüben die Bilanz.

Rekordaufträge stehen tiefroten Ergebnissen gegenüber

Hoher Cashabfluss schmälert die Liquidität

Prognose für das neue Geschäftsjahr fehlt noch

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Fluence Energy hat am Montag nach US-Börsenschluss Rekordaufträge gemeldet, zugleich aber für das Geschäftsjahr 2026 einen hohen Nettoverlust ausgewiesen. Die Aktie sprang an der NASDAQ nachbörslich 17,9 Prozent hoch auf 4,48 US-Dollar. Für Anleger stellt sich damit die Frage, ob der gefüllte Auftragsbestand rechtzeitig in profitables Geschäft mündet.

Fluence Energy meldet Rekord bei Aufträgen

Der Auftragseingang lag im Geschäftsjahr 2026 laut Mitteilung bei mehr als 6,2 Milliarden US-Dollar, davon entfielen 3,5 Milliarden auf das vierte Quartal. Beides sind die höchsten Werte der Firmengeschichte. Das Schlussquartal allein übertrifft damit die Summe des gesamten Geschäftsjahres 2025.

Der Auftragsbestand stieg auf rund 8,9 Milliarden US-Dollar per 30. September 2026, nach 5,3 Milliarden ein Jahr zuvor. In einer Fußnote weist Fluence darauf hin, dass der Backlog schwanken kann und Kunden unter Umständen Verträge kündigen oder verschieben. Die Aktie hatte schon im regulären Handel am Montag an der NASDAQ um 9,8 Prozent auf 3,80 US-Dollar zugelegt.

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Der Rekord sagt zunächst etwas über die Nachfrage aus, nicht über den Ertrag. Entscheidend ist, wie schnell Fluence die Aufträge in Umsatz mit auskömmlicher Marge verwandelt.

Verluste und Cashabfluss trüben die Bilanz

Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr leicht auf 2,3 Milliarden US-Dollar. Im vierten Quartal fiel er dagegen auf 0,74 Milliarden nach 1,04 Milliarden im Vorjahresquartal. Als Hauptgrund nennt das Unternehmen Lieferverzögerungen beim Hochfahren der Anlage des Auftragsfertigers.

Die Bruttomarge sank auf 2,8 Prozent nach 13,1 Prozent im Vorjahr. Im Schlussquartal lag sie bei minus 5,0 Prozent, was Fluence auf Vertragsstrafen wegen Projektverzögerungen und auf Kostenüberschreitungen beim neuen Produkt zurückführt. Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von 273,9 Millionen US-Dollar nach 68,0 Millionen im Vorjahr.

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Die Verluste schlagen auf die Finanzen durch. Der operative Cashflow betrug minus 370,8 Millionen US-Dollar, die Gesamtliquidität sank auf rund 0,9 Milliarden nach rund 1,3 Milliarden ein Jahr zuvor. Der Kurssprung richtet den Blick auf die Aufträge, die Verluste und der Mittelabfluss bleiben davon unberührt.

Neue Führung, offene Prognose, geteiltes Analystenbild

Am 2. November meldete Fluence, dass Axel Meier Interim-CEO wird und Julian Nebreda als CEO zurückgetreten ist. Meier sitzt seit 2020 im Verwaltungsrat und war CFO von Siemens Smart Infrastructure. Die Großaktionäre Siemens und The AES Corporation unterstützen nach Unternehmensangabe die operative Transformation. Meier sieht die Nachfrage als die stärkste der Firmengeschichte. Eine Prognose für das Geschäftsjahr 2027 enthält die Ergebnismitteilung nicht, sie soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Bei den Analysten lautet der Konsens laut TipRanks Hold, die 18 Stimmen verteilen sich auf vier Buy, zehn Hold und vier Sell. Das mittlere Kursziel liegt bei 8,19 US-Dollar, die Spanne reicht von 3 bis 15 US-Dollar. Das mittlere Kursziel liegt über dem Kurs. Die breite Spanne zeigt aber, wie weit die Einschätzungen auseinanderliegen, solange Prognose und Marge offen sind.

Für Anleger zählt die Umsetzung, nicht der Auftragseingang

An der Nachfrage hängt die Investmentthese von Fluence Energy derzeit nicht. Wer sich die Aktie ins Depot legt, setzt vor allem darauf, dass die neue Führung Fertigung und Lieferkette in den Griff bekommt. Gelingt das, kann der Auftragsbestand Umsatz für mehrere Jahre tragen. Gelingt es nicht, drohen weitere Vertragsstrafen, und jeder neue Auftrag bindet zunächst Kapital. Das zeigt sich bereits in der Bilanz: Die Vorräte haben sich binnen eines Jahres auf knapp eine Milliarde US-Dollar mehr als verdoppelt.

Für risikobereite Anleger mit langem Anlagehorizont ist die Aktie damit eine Turnaround-Wette mit großer Bandbreite, wie auch die Spanne der Kursziele zeigt. Sicherheitsorientierte Anleger können sich ihr Urteil bilden, sobald die Prognose vorliegt und sichtbar wird, wie die neue Führung den Weg aus den Verlusten plant.

Woran sie sich messen lassen muss, hat Fluence selbst vorgegeben. Im September stellte der damalige CFO Ahmed Pasha für das Geschäftsjahr 2027 einen neutralen bis positiven operativen Cashflow in Aussicht, ohne dafür frisches Kapital von außen zu benötigen. Den passenden Geschäftsplan wollte er mit den Jahreszahlen vorlegen, inzwischen ist er auf einen späteren Termin verschoben. Ob das Ziel darin wieder auftaucht oder still kassiert wird, dürfte mehr über die Lage verraten als jeder neue Auftragsrekord.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.