Vollständige Platzierung

JOST Werke-Aktie fällt: Großaktionär platziert Anteile und steigt aus

09.12.25 08:34 Uhr
Mega-Exit bei JOST Werke bringt Aktie unter Druck: 1,5 Millionen Aktien verkauft | finanzen.net

Beim Nutzfahrzeugzulieferer JOST WERKE ist ein Großaktionär mit einer großen Platzierung aus dem Unternehmen vollständig ausgestiegen.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
JOST Werke AG
48,65 EUR 0,60 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Peter Möhrle Holding hat in einem beschleunigten Auktionsverfahren 1,5 Millionen Aktien platziert, wie die Holding am Dienstag mitgeteilt hat. Der Platzierungspreis lag bei 48,50 Euro je Aktie. Damit hat der Großaktionär rund 73 Millionen Euro eingenommen. Für die Aktie geht es am Dienstag im vorbörslichen Handel auf Tradegate um 4,8 Prozent nach unten auf 48,65 Euro.

Die JOST Werke war den weiteren Angaben zufolge nicht an der Platzierung beteiligt und erhält keine Erlöse aus der Platzierung.

Zuletzt hatte die Holding noch knapp 10,1 Prozent der Aktien besessen, bereits Anfang September hatte der Großaktionär ein ähnlich großes Paket versilbert.

NEU-ISENBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: JOST Werke

Analysen zu JOST Werke AG

DatumRatingAnalyst
02.12.2025JOST Werke BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2025JOST Werke BuyWarburg Research
14.11.2025JOST Werke BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.2025JOST Werke BuyWarburg Research
15.10.2025JOST Werke BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
