Schneider Electric-Aktie stabil: AVEVA-Übernahme nimmt offenbar Formen an

Wie Sky News berichtet, stehen die Unternehmen vor einer Einigung auf einen Preis von 30 Pfund je AVEVA -Aktie. Damit würde AVEVA mit 9,06 Milliarden Pfund bewertet werden.

Die Unternehmen haben bis zum 21. September Zeit, um zu einer Einigung zu gelangen. Schneider hatte sein Interesse an einer Komplettübernahme am 24. August bekundet. Der Konzern hält bereits 59 Prozent an AVEVA.

Die Schneider Electric-Aktie notiert am Dienstag an der EURONEXT in Paris zeitweise 0,03 Prozent höher bei 129,64 Euro.

DJG/DJN/mgo/cbr

PARIS (Dow Jones)

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images