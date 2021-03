Volocopter sammelt in Finanzierungsrunde über 200 Millionen Euro ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Flugtaxi-Unternehmen Volocopter hat in einer Finanzierungsrunde bei Investoren 200 Millionen Euro eingesammelt. Die Gelder fließen in den Zulassungsprozess des Volocity, dem elektrischen Flugtaxi für Städte, teilte Volocopter aus Bruchsal mit. Neue Investoren sind unter anderen Fonds, die vom Vermögensverwalter Blackrock verwaltet werden, Atlantia, Avala Capital, Continental, Jericho Capital und der Wagniskapitelzweig von NTT.

Alle bestehenden Gesellschafter, wie beispielsweise Geely, Daimler, DB Schenker, Intel Capital, btov Partners, Team Europe und Klocke Holding, nehmen ebenfalls an der Runde teil. In Summe hat das Start-up damit über 322 Millionen Euro an Kapital aufgenommen.

"Durch unsere Partnerschaften können wir auf die notwendige Expertise zurückgreifen, um in den nächsten Jahren die ersten Strecken zu eröffnen", sagte Florian Reuter, CEO von Volocopter. Der Volocity sei auf dem besten Weg, das erste zugelassene elektrische Flugtaxi für Städte zu werden. Der Volocity wird laut Volocopter elektrisch betrieben und bietet neben dem Piloten Platz für zwei Passagiere. Das Flugtaxi kann eine Geschwindigkeit von 110 Stundenkilometern und eine Höhe von bis zu 500 Metern erreichen. Es hat eine Reichweite von 35 Kilometern.

