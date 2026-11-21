Volta Metals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Volta Metals hat sich am 19.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volta Metals -0,010 CAD je Aktie generiert.
Redaktion Finanzen.net
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