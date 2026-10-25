Volvo Car (B) Un: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Volvo Car (B) Un ließ sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Volvo Car (B) Un die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Volvo Car (B) Un hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,370 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 23,69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,93 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,08 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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