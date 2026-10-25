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Volvo Car Registered B präsentierte Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volvo Car AB Registered Shs -B-
0.97 EUR -0.30 EUR -23.73 %
Charts | News | Analysen

Volvo Car Registered B hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,63 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Volvo Car Registered B ein Ergebnis je Aktie von 1,75 SEK vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 86,44 Milliarden SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 66,90 Milliarden SEK.

Experten hatten einen Verlust von 0,175 SEK je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 72,30 Milliarden SEK erwartet.

Redaktion finanzen.net

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.10.26 Volvo Car AB Registered B Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Volvo Car AB Registered B Hold Deutsche Bank AG
13.01.26 Volvo Car AB Registered B Sell UBS AG
23.10.25 Volvo Car AB Registered B Hold Jefferies & Company Inc.

Information

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