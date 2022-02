Volvo Car und Northvolt bauen Batteriefabrik in Göteborg - Aktie leichter

Das Werk ist Teil des gemeinsamen Investments der beiden Unternehmen von umgerechnet knapp 2,9 Milliarden Euro, wie Volvo Car am Freitag mitteilte. Es soll ein geplantes gemeinsames Forschungs- und Entwicklungszentrum am Stammsitz des Autobauers ergänzen. Der Bau startet im kommenden Jahr. 2025 soll das Werk mit einer jährlichen Produktionskapazität von 50 Gigawattstunden an Batteriezellen den Betrieb aufnehmen. Nach Angaben von Volvo Car könnten in dem Werk bis zu 3000 Jobs entstehen. An Northvolt ist der Volkswagen -Konzern zu einem Fünftel beteiligt, auch BMW hält einen kleinen Anteil.

Die Aktien von Volvo Car verlieren aktuell in Schweden 0,71 Prozent auf 70,06 Schwedische Kronen.

/wbj/DP/eas

GÖTEBORG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Volvo