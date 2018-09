Volvo darf selbstfahrende Autos auf schwedischen Straßen testen

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Autobauer Volvo darf selbstfahrende Autos in Schweden auf offener Straße testen. Die Transportbehörde genehmigte am Freitag entsprechende Versuche in und rund um Göteborg. Das sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum selbstfahrenden Auto, sagte ein Volvo-Sprecher der Wirtschaftszeitung "Dagens industri".

Die Behörde stellte allerdings Bedingungen: Die Autos dürfen im Selbstfahr-Modus nicht schneller als 60 Kilometer pro Stunde (km/h) fahren. Und ein menschlicher, speziell ausgebildeter Fahrer muss im Notfall eingreifen können. Volvo hatte den Test für sein Projekt "Drive me" bereits im November 2017 beantragt. Spätestens 2021 soll das Auto fertig entwickelt sein./tam/DP/stw