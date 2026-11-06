Vom Finanzportal zur Handelsplattform: Finanzen.net integriert Brokerdienste und KI-Analyse

Vom Klick zum Kauf

06.11.26 08:40 Uhr

Aus Informieren wird Investieren: Finanzen.net und der Broker Finanzen invest verbinden Nachrichten, KI-gestützte Profi-Analysen und erweiterten Handel auf einer einzigen Plattform.

• Das erweitere Produktangebot umfasst neue Handelsplätze, günstige Gebührenstrukturen und eine breite Auswahl an Derivaten, um Finanzen invest als führende Plattform für anspruchsvolle Privatanleger in Deutschland zu positionieren.

• Ziel ist es, die komplexe Anlegerreise durch den Abbau von Medienbrüchen und Informationsflut zu vereinfachen, sodass Nutzer direkt aus Artikeln oder Aktienseiten investieren können.

• Die Finanzen Gruppe hat ihr Portal mit einem neuen Markenauftritt, KI-gestützter Aktienanalyse und einem integrierten Brokerangebot modernisiert, um den Anlegerweg nahtlos und benutzerfreundlich zu gestalten.

Ohne App-Wechsel wird der Weg von der Information direkt zur Order so einfach wie nie

Die Finanzen Gruppe hat im Rahmen eines Launch-Events eine umfassende strategische Neuausrichtung vorgestellt. Deutschlands führendes Finanzportal Finanzen.net präsentiert sich künftig mit einem modernisierten Markenauftritt, dem neu entwickelten Premiumbereich finanzen.net PLUS sowie einer KI-gestützten Aktienanalyse. Parallel dazu wird der hauseigene Neobroker finanzen.net ZERO in die neue Marke Finanzen invest überführt, die mit erweiterten Funktionen, zusätzlichen Handelsmöglichkeiten und einem deutlich ausgebauten Produktangebot an den Start geht. Durch die tiefe Integration des Brokers in das Hauptportal werden sämtliche Schritte der Anlegerreise – von der ersten Idee über die Analyse bis zur Order – nahtlos auf einer einzigen Plattform zusammengeführt.

Durchgängige Anlegerreise gegen Medienbrüche und Informationsflut

Der Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Interesse am Kapitalmarkt in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht hat: Rund 14 Millionen Menschen sind aktuell investiert. Dennoch stagniert die Zahl der eigenständigen Selbstentscheider seit knapp zehn Jahren bei etwa fünf Millionen. Grund dafür sind anhaltende Hürden wie eine unüberschaubare Informationsflut, fehlende Einordnungen, erschwerter Zugang zu hochwertigen Finanzdaten sowie zeitraubende Medienbrüche zwischen Information und Transaktion.

Unter dem Kampagnen-Slogan „Erwachsen handeln“ setzt die Finanzen Gruppe genau hier an, um die Anlegerreise grundlegend zu vereinfachen. Muhamad Chahrour, CEO der Finanzen Gruppe, betont die Notwendigkeit dieser Verknüpfung: „Information, Analyse und Handel gehören zusammen. Viele Broker glauben, diesen Anspruch bereits mit ein paar Nachrichtenfeeds, Kursdaten und kuratierten Listen zu erfüllen. Wir starten weder bei null noch präsentieren wir fliegende Autos. Seit über 25 Jahren vertrauen Millionen Anleger unseren Angeboten. Mit unserer integrierten Fintelligence-Plattform schaffen wir ein neues Anlageerlebnis, bei dem unsere Leser ihre Investmententscheidung unmittelbar aus einem Artikel oder einer Aktiendetailseite heraus umsetzen können. Umständliche App-Wechsel oder das manuelle Kopieren von Wertpapierkennnummern gehören damit der Vergangenheit an.“

KI-Aktienanalyse und professionelle Premium-Daten für alle Anleger

Im Mittelpunkt des überarbeiteten Portals steht die Einordnung und Bewertung von Marktinformationen. Eine neue, KI-gestützte Aktienanalyse ermöglicht es Nutzern, Anlageideen direkt zu prüfen. Hierfür wurden umfangreiche Investments in Technologie und Datenqualität getätigt: Neben frei zugänglichen Daten fließen nun auch kostenpflichtige Analysen und Profi-Daten renommierter Anbieter wie TipRanks, Quartr, FactSet und TraderFox ein, die bisher überwiegend institutionellen Investoren vorbehalten waren. Für registrierte Nutzer von Finanzen.net und Kunden von Finanzen invest steht die KI-Aktienanalyse dauerhaft unbegrenzt und kostenlos zur Verfügung.

Dr. Philipp Spreer, Group Chief Product & Marketing Officer, hebt den nutzerzentrierten Ansatz hervor: „Gute Anlageentscheidungen dürfen nicht an unnötiger Komplexität scheitern. Jeder Klick kostet Aufmerksamkeit, Zeit und Entscheidungsressourcen. Wir haben die gesamte Anlegerreise aus Sicht unserer Kunden neu gedacht und dabei technologische ebenso wie psychologische Hürden gezielt abgebaut. Unser Anspruch ist es, den Weg von der fundiert eingeordneten Information zur Investition so einfach und intuitiv wie möglich zu gestalten.“

Ausbau der Handelsplätze und des Derivateangebots bei günstiger Gebührenstruktur

Begleitend zum Rebranding startet beim Broker Finanzen invest eine umfassende Produktoffensive. Max von Richthofen, CFO der Finanzen Gruppe, sieht das Unternehmen nach starkem Wachstum bestens gerüstet: Mit monatlich über fünf Millionen Lesern, mehr als 500.000 aktiven Brokerkunden und über 14 Milliarden Euro Kundenvermögen bildet die bisherige Entwicklung das Fundament für die nächste Wachstumsphase.

Das Handelsangebot wird schrittweise erweitert: gettex ist weiterhin der etablierte Börsenpartner für kundenfreundlichen Handel. Tradegate BSX ist ab sofort als Deutschlands größte Retail-Börse verfügbar. Die Anbindung von Xetra ist als weiterer maßgeblicher Handelsplatz im ersten Halbjahr 2027 geplant.

Trotz des Entfalls des Namenszusatzes „zero“ bleibt das Preisversprechen bestehen: Der Handel über gettex erfolgt weiterhin für 0 Euro Ordergebühr, während für Orders über Tradegate 2 Euro anfallen. Ergänzend dazu wird der Derivatebereich ausgebaut: Neben den bisherigen sechs Emittenten ergänzen Société Générale und BNP Paribas das Angebot. Kunden erhalten damit Zugang zu Millionen von Derivaten von insgesamt acht führenden Emittenten ab 0 Euro Ordergebühr (zzgl. marktüblicher Spreads).

Mit der Kombination aus Reichweite, Analysewerkzeugen und erweiterter Brokerage-Infrastruktur verfolgt das Unternehmen ein klares Ziel: Finanzen invest soll gemeinsam mit dem Portal Finanzen.net zur ersten Wahl für anspruchsvolle Privatanleger in Deutschland werden.