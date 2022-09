Von der Leyen: 100 Millionen für Wiederaufbau von Schulen in Ukraine

STRASSBURG (dpa-AFX) - Die Ukraine soll 100 Millionen Euro zum Wiederaufbau von zerstörten Schulen im Land von der Europäischen Union erhalten. "Denn die Zukunft der Ukraine beginnt in ihren Schulen", sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch bei einer Rede zur Lage der Europäischen Union im Straßburger Europaparlament. Die Angriffe Russlands haben ihren Angaben nach mehr als 70 Schulen in der Ukraine zerstört. Der Wiederaufbau des Landes werde massive Ressourcen benötigen. "Wir werden uns auch auf lange Sicht engagieren", kündigte von der Leyen an.

Von der Leyen betonte den Mut der ukrainischen Nation bei seiner Verteidigung gegen Russland. Sie sprach auch direkt zur First Lady der Ukraine, Olena Selenska, die als Ehrengast im Parlament war. Sie werde beim Wiederaufbau der Schulen mit Selenska zusammenarbeiten, sagte von der Leyen. "Meine liebe Olena Selenska, es bedurfte ungeheuren Muts, sich der Grausamkeit Putins zu widersetzen, aber ihr habt den Mut gefunden."/wpe/DP/mis