Von der Leyen besucht Australien

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, will vom 23. bis 25. März Australien besuchen. Die Gespräche über ein lang erwartetes Handelsabkommen zwischen den beiden Regionen machen derweil Fortschritte. Die EU-Chefin werde in Canberra mit dem australischen Premierminister Anthony Albanese zusammentreffen, teilte die Kommission mit.

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Die EU-Exekutive ist derzeit darum bemüht, rasch Handelsabkommen mit anderen Ländern abzuschließen. Die Beziehungen zu den USA sind unter der Regierung von US-Präsident Donald Trump volatil geworden. Die EU und Australien haben im vergangenen Jahr die Diskussionen über ein Freihandelsabkommen wieder aufgenommen. Zuvor waren die Gespräche im Jahr 2023 ins Stocken geraten.

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March 18, 2026 05:40 ET (09:40 GMT)