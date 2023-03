Von der Leyen: Bis Herbst Vorschläge für weniger Bürokratie

STRASSBURG (dpa-AFX) - Die EU-Kommission will Bürokratievorschriften vereinfachen, um europäische Unternehmen wettbewerbsfähiger zu machen. "Wir werden bis zum Herbst konkrete Vorschläge vorlegen, um Berichtspflichten zu vereinfachen und um 25 Prozent zu reduzieren", sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Straßburg im EU-Parlament.

Man werde über die Ressortgrenzen hinweg prüfen, was Europas Wettbewerbsfähigkeit wirklich voranbringe und worauf verzichtet werden könne. Die politischen Prioritäten, unter anderem im Hinblick auf klimafreundliche Technologien blieben bestehen. "Aber wir wollen dafür sorgen, dass ihre Umsetzung mit weniger Kosten verbunden ist, vor allem für unsere Mittelständler", so von der Leyen.