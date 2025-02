Von der Leyen: EU muss transaktionale Beziehungen akzeptieren

Von Edith Hancock

DOW JONES--Europäische Politiker müssen ihre Erwartungen an diplomatische Verhandlungen in einem unbeständigeren geopolitischen Umfeld managen, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, in Bezug auf einen möglichen Handelskrieg zwischen dem Staatenblock und den USA.

Wer­bung Wer­bung

"Dies ist eine Welt, in der wir vieles nicht mehr als selbstverständlich ansehen können, einschließlich der Regeln und Normen, die in den letzten 70 Jahren aufgebaut wurden", sagte sie bei einer Konferenz.

Von der Leyen - eine der mächtigsten Beamtinnen der Europäischen Union - sagte, dass die Verhandlungsführer eine klare und vernünftige Vorstellung von der Welt, wie sie wirklich ist, brauchen. "Denken Sie nicht pessimistisch oder gar optimistisch, sondern denken Sie an das, was möglich ist", sagte sie.

Wer­bung Wer­bung

Die Kommissionspräsidentin wies darauf hin, dass keine andere Volkswirtschaft in der Welt so stark integriert sei wie die der EU und der Vereinigten Staaten. "Wir wollen, dass es funktioniert, und zwar nicht nur wegen unserer historischen Bindungen, sondern weil es einfach ein kluges Geschäft ist", sagte sie. "Unsere erste Priorität ist es nun, in den vielen Bereichen zu arbeiten, in denen unsere Interessen übereinstimmen."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2025 06:54 ET (11:54 GMT)