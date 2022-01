Von der Leyen: EU wird die Atomkraft brauchen

BERLIN (Dow Jones)--EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält es für notwendig, Atomkraft und Gas im Rahmen der von der Kommission vorgeschlagenen neuen Taxonomie-Regeln für grün zu erklären. Sie stehe voller Überzeugung dahinter, sagte sie der Wochenzeitung Die Zeit. "Wir werden sie brauchen, solange es nicht genügend erneuerbare Energien gibt", sagte von der Leyen.

Fast alle Mitgliedsländer wollten aus der Kohle aussteigen, so von der Leyen weiter, "aber die Meinungen über Erdgas und Nuklearenergie gehen auseinander." Zudem erkenne das Konzept nur Gaskraftwerke an, die sehr strenge Regeln befolgen, sowie Kernkraftwerke mit modernster Technologie und einem Plan für immer weniger Atommüll.

Die EU-Kommission hatte am Silvesterabend ihren Vorschlag zur Aufnahme von Atomkraft und Erdgas in die Taxonomie an die EU-Mitgliedsstaaten verschickt. Diese Aufnahme kommt einer Empfehlung von Investitionen in Atomkraft und Gas gleich. Die EU will Kohleverstromung beenden und bis 2050 klimaneutral werden.

Deutschland steigt bis Ende 2022 aus der Atomenergie aus und lehnt ähnlich wie Österreich und Luxemburg daher die Klassifizierung von Atomenergie als nachhaltig ab. Gas sieht Berlin allerdings als Übergangstechnologie auf Deutschlands Weg hin zur vollständigen Umstellung auf erneuerbaren Energien an. Frankreich und Polen setzen hingegen auf Atomkraft, um die Klimaziele zu erreichen.

Von der Leyen sagte der Wochenzeitung, sie wolle für die EU den Emissionshandel auf Verkehr und Gebäude ausweiten. Dafür sei "ein sozialer Ausgleich für geringe Einkommen das oberste Gebot - ohne den nehmen wir die Menschen nicht mit", so von der Leyen.

Von pauschalen Verboten wie etwa die Abschaffung von Privatjets halte sie nicht viel.

