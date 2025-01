Von der Leyen: Europa braucht Strategie für Wettbewerbsfähigkeit

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Länder der Europäischen Union müssen laut EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schnell zusammenarbeiten, um eine Strategie zu entwickeln, die der EU hilft, mit globalen Wirtschaftsmächten wie China und den USA zu konkurrieren.

"Europa hat alles, was es braucht, um im Rennen um die Spitze erfolgreich zu sein. Aber gleichzeitig müssen wir unsere Schwächen beheben, um wieder wettbewerbsfähig zu werden", sagte von der Leyen bei der Vorstellung eines Vorschlags zur Ankurbelung der Industrie in der Region.

Von der Leyen stellte den sogenannten "Wettbewerbskompass" der EU vor: ein 26-seitiges Dokument, das politische Reformen und neue Rechtsvorschriften enthält, die die Kommission in den nächsten fünf Jahren vorlegen will, um die Wirtschaft der Region anzukurbeln und Investitionen anzuziehen.

Sie sagte, dass der Plan die politischen Empfehlungen des ehemaligen italienischen Premierministers und Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, in einen umsetzbaren Fahrplan umwandelt.

"Jetzt haben wir also einen Plan", sagte von der Leyen. "Wir haben den politischen Willen. Was zählt, sind Schnelligkeit und Einigkeit. Die Welt wartet nicht auf uns. Darin sind sich alle Mitgliedstaaten einig. Lassen Sie uns also diesen Konsens in die Tat umsetzen."

January 29, 2025 08:37 ET (13:37 GMT)