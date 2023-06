Von der Leyen für europäische Armee - Scholz will Stärkung der Nato

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich für die Schaffung einer eigenständigen gemeinsamen europäischen Armee ausgesprochen. Diese müsse nach Ansicht der früheren deutschen Verteidigungsministerin über eine längst stattfindende Zusammenarbeit der nationalen Armeen weit hinausgehen. Es wäre wichtig, dass sich die Europäische Union (EU) viel besser untereinander abstimmt, wie von der Leyen auf dem Europaforum des Fernsehsenders WDR sagte. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) plädierte hingegen auf der gleichen Veranstaltung für unmittelbar notwendige Schritte für eine verstärkte Kooperation innerhalb der EU in Rüstungsfragen und für eine Stärkung der Nato.

Von der Leyen betonte, dass für die Einrichtung einer europäischen Armee noch viele Diskussionen nötig seien. Aber für die Entwicklung der militärischen Fähigkeiten Europas wäre es von großer Bedeutung und man sollte den Gedanken vorantreiben. "Es ist gut, dass wir die Nato haben. Aber die Nato ist nicht überall. Es gibt durchaus Szenarien, wo die Europäische Union gefragt ist", sagte von der Leyen. "Da müssen wir in der Lage sein, auch aktiv zu handeln."

Allerdings müsse noch die schwierige Frage geklärt werden, wie etwa wer die Entscheidung über den Einsatz dieser europäischen Armee fallen sollte. "Da muss es noch viel Diskussion geben", sagte von der Leyen. Denn solch eine Entsendung in Krisen- und Konfliktgebiete müsse auf europäische, aber auch auf nationaler Ebene getragen werden.

Scholz will transatlantische Zusammenarbeit stärken

Scholz sagte auf die Frage nach der Bildung einer europäischen Armee, dass unmittelbar andere Aufgaben anstünden. "Was wir jetzt tun müssen ist, die Kooperation in Europa auszuweiten, etwa was die Frage betrifft der Rüstungsanstrengungen, was die Frage auch von Rüstungsproduktion betrifft", sagte Scholz auf dem Europaforum. Er verwies auf die vielen unterschiedlichen Waffensysteme, die es in Europa gebe.

Gleichzeitig machte er deutlich, dass Europa weiterhin auf die USA und die Nato angewiesen sei. "Ich bin fest davon überzeugt, dass es darum geht, die transatlantische Zusammenarbeit und die Nato zu stärken", sagte Scholz. "Ich bin fest davon überzeugt, dass die Sicherheit, die wir in Europa haben, nur durch diese transatlantische Kooperation auch gewährleistet werden kann." Deshalb gehe es darum, die eigenen Anstrengungen zu verstärken und die Verteidigungsausgaben zu erhöhen.

Gleichzeitig machte er deutlich, dass US-Präsident Joe Biden das transatlantische Bündnis gestärkt und Europa daher "Glück" habe. Er zeigte sich zudem zuversichtlich, dass Biden durchaus eine "sehr gute Chance" habe, als Präsident wiedergewählt zu werden. Er sei ein sehr erfahrener Außenpolitiker und stehe innenpolitisch für Zusammenhalt und Respekt ein. Aber die Bundesregierung werde auch im Fall eines Wahlsiegs des früheren US-Präsidenten Donald Trump bereit sein, mit der neuen amerikanischen Regierung zu kooperieren.

