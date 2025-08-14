DAX24.186 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto17,14 +3,4%Dow44.777 +0,7%Nas21.686 ±0,0%Bitcoin103.855 +0,9%Euro1,1713 +0,3%Öl65,15 -1,5%Gold3.360 +0,4%
Von der Leyen: Gemeinsame Basis mit den USA gestärkt

13.08.25 17:17 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Europa, die USA und die Nato haben nach Ansicht von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin ihre gemeinsame Basis gestärkt. Das teilte sie nach einer Videoschalte mit, an der unter anderem US-Präsident Donald Trump, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Nato-Generalsekretär Mark Rutte teilgenommen haben.

Sie sprach von einem "sehr guten Gespräch", bei dem sich über das bevorstehende bilaterale Treffen in Alaska ausgetauscht worden sei. "Wir werden uns auch in Zukunft eng abstimmen", so von der Leyen. Ziel der Beratungen europäischer Staats- und Regierungschefs mit Trump und Selenskyj war es, eine gemeinsame Linie mit Trump für dessen Treffen mit Putin am Freitag zu finden./mjm/DP/jha