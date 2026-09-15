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Von der Leyen hält Rede zur Lage der EU

STRASSBURG (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält am Mittwoch (9.00 Uhr) im Europaparlament in Straßburg eine Rede zur Lage der Europäischen Union. Es wird erwartet, dass die deutsche Politikerin darin auch neue Projekte und Initiativen für die nächsten zwölf Monate ankündigt.

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Dabei dürfte es unter anderem darum gehen, ab welchem Alter Kinder und Jugendliche Social-Media-Plattformen nutzen dürfen. Nach der Massenankunft von Migranten aus Marokko in der spanischen Exklave Ceuta Ende Juli wird zudem erwartet, dass das Thema Migration eine Rolle spielt - ebenso Klima nach den Waldbränden und Hitzetoten des Sommers sowie Sicherheit und Verteidigung, etwa mit Blick auf Russlands andauernden Angriffskrieg gegen die Ukraine. An von der Leyens Rede schließt sich eine Plenardebatte an.

Ehrengast ist Kanadas Premierminister Mark Carney, der am Donnerstag dann selbst im Europäischen Parlament eine Rede halten wird. Carney sagte Medienberichten zufolge am Sonntagabend, sein Land wolle eine "einzigartige Allianz" mit der Europäischen Union aufbauen.

Die EU ist Kanadas zweitgrößter Handelspartner nach den USA. Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump vor rund eineinhalb Jahren befinden sich die eng verflochtenen Nachbarstaaten Kanada und die USA in einem Handelskonflikt, der zuletzt mit Zöllen und Gegenzöllen eskalierte./wea/DP/jha

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