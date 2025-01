Von der Leyen kündigt Plan für bezahlbare Energie an

STRASSBURG (dpa-AFX) - Die EU-Kommission will im Februar einen "Plan für bezahlbare Energie" vorstellen. Das kündigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einer Rede im Europaparlament in Straßburg an. Viele Details zu dem Plan nannte sie nicht.

Sie betonte etwa, dass die Energiepreise in Europa strukturell höher seien als in den USA oder China. Diese müssten sinken. Dafür müsse etwa in neue Technologien wie Fusion oder verbesserte Geothermie investiert werden, sagte die Deutsche.

Bei Geothermie wird die Erdwärme aus tieferen Gesteinsschichten zur Energiegewinnung genutzt. Bei der Kernfusion werden Atomkerne anders als in Reaktoren herkömmlicher Atomkraftwerken bei extremen Temperaturen verschmolzen statt gespalten. Theoretisch lassen sich damit enorme Energiemengen erzeugen./mjm/DP/jha