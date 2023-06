Von der Leyen: Russisches Vermögen soll Ukraine zugute kommen

LONDON (dpa-AFX) - Die EU will eingefrorenes russisches Vermögen für die Unterstützung der Ukraine einsetzen. Dafür werde die EU-Kommission noch vor der Sommerpause einen Plan vorlegen, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen bei einer Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine am Mittwoch in London. Sie fügte hinzu: "Der Täter muss zur Verantwortung gezogen werden".

Bei der Ukraine Recovery Conference am Mittwoch und Donnerstag in der britischen Hauptstadt sollen die Fundamente für den Wiederaufbau des Landes gelegt werden. Im Fokus steht dabei, wie privatwirtschaftliche Unternehmen dazu ermutigt werden können, in dem vom russischen Angriffskrieg gebeutelten Land zu investieren.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte im Vorfeld der Konferenz bereits eine "Wiederaufbau-Offensive" angekündigt. Im kommenden Jahr soll die Konferenz von Deutschland ausgerichtet werden./cmy/DP/jha