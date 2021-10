Von der Leyen "sehr besorgt" über Entwicklung in Polen

Straßburg (Reuters) - Im Streit zwischen der EU und Polen hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine harte Linie angekündigt.

"Die Europäische Kommission schaut sich das Urteil derzeit genau an", sagte von der Leyen am Dienstag vor dem Europäischen Parlament in Straßburg mit Blick auf eine Entscheidung des polnischen Verfassungsgerichts. "Und ich kann Ihnen sagen, ich bin sehr besorgt." Das Urteil untergrabe das Fundament der Europäischen Union. "Es ist ein direkter Angriff auf die Einheit des europäischen Rechts." Die EU-Kommission werde daher handeln.

Das Verfassungsgericht in Warschau hat entschieden, dass Teile des polnischen Rechts über der EU-Gesetzgebung stehen, was ein Verstoß gegen die europäischen Verträge darstellt. Der Streit hat Befürchtungen ausgelöst, es könne zu einem Polexit, einem Austritt Polens aus der EU, kommen. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki verteidigte das Urteil des obersten Gerichts in einer Rede vor dem Straßburger Parlament. Dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) warf er vor, "schleichend" die EU-Kompetenzen auszuweiten. Zugleich betonte er, sein Land wolle Mitglied der EU bleiben. Daraus müssten sich Vorteile für beide Seiten ergeben.

Polen wird seit längerem von der EU-Kommission und Mitgliedsstaaten vorgeworfen, es verletze demokratische Rechte sowie Regeln der Gemeinschaft. In Warschau führt derzeit die national-konservative PiS-Partei die Regierung. Erwartet wird, dass das Thema beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag eine Rolle spielen wird. Polen wird in seiner Haltung vor allem von Ungarn unterstützt.